Braziliaans protest in Brussel: "Bolsonaro is schuldig aan genocide, hij gebruikt pandemie als biologisch wapen"

Brazilianen die in België wonen hebben geprotesteerd bij de Braziliaanse ambassade in Brussel tegen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro, die ze beschuldigen van genocide. Brazilië telt nu al ruim 414.000 coronadoden en volgens wetenschappers was zowat de helft van die sterfgevallen te voorkomen. Ze wijzen met een beschuldigende vinger naar hoe Bolsonaro de coronapandemie aanpakt in zijn land. De ontsporing van corona in Brazilië bedreigt ook de wereldgezondheid.