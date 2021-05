Zaakvoerder Avrox - dat witte mondmaskers van overheid heeft geleverd - opgepakt in Cannes

Enkele maanden later - in juni - opende het Brusselse parket een opsporingsonderzoek naar de aankoop bij Avrox omdat verschillende bedrijven hadden geprotesteerd tegen de aankoop. Ze meenden dat ze ten onrechte waren geweerd bij de aanbesteding. Daarnaast rezen er heel wat vragen rond het bedrijf, dat geen enkele ervaring leek te hebben in de sector. Het bedrijf verklaarde toen dat ze er "het volste vertrouwen" in hadden en dat "het onderzoek zou bevestigen dat er geen enkel element is dat tegen hen gebruikt kon worden".

Dinsdag vonden in verschillende Europese landen huiszoekingen plaats in het gerechtelijk onderzoek. Volgens het Brusselse parket gaat het om een onderzoek naar valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.

Gisteren werd de zaakvoerder van Avrox opgepakt in Nice en voorgeleid voor het parket-generaal. Op 12 mei moet de rechtbank van Aix-en-Provence beslissen of hij wordt overgeleverd aan ons land.

In februari van dit jaar raadde de overheid overigens nog aan om de mondmaskers niet meer te dragen omdat die schadelijke stoffen zouden bevatten.