Buurtprotest tegen afgesloten trage weg in Herent: "Moet ook op privé-domein toegankelijk blijven"

De vzw Ijzerenberg, een vereniging van Spaas, organiseert jaarlijks tentoonstellingen en concerten in het parkdomein. "In ons park staan veel mooie kunstwerken. We vragen niets liever dan dat de mensen daarvan komen genieten. Maar tijdens periodes van evenementen moeten wij ons park kunnen afsluiten. Voor de veiligheid en de verzekering voor de kunstenaars." Sinds 1 mei van dit jaar is het Ezelswegje opnieuw afgesloten tot oktober. De buurtbewoners zijn daar niet mee opgezet en vroegen aan het gemeentebestuur van Herent om orde op zaken te stellen. "Iedereen kent deze weg die heel actief wordt gebruikt. Door wandelaars, joggers, fietsers of jongeren die bijvoorbeeld via deze veilige verbindingsweg naar de jeugdbeweging gaan", vertelt buurtbewoner Hilde Engels.

"We hebben geprobeerd om samen met de gemeente een oplossing te vinden. Maar daar vonden we geen gehoor en ook gesprekken met de eigenaars leverden niets op, dus zijn we met een rechtzaak gestart. In afwachting van een definitief vonnis is de gemeente verplicht om de weg vrij toegankelijk te houden. Dat gebeurt niet en daar hebben wij moeite mee." Een mogelijke oplossing die op tafel lag, is om het Ezelswegje voor een stuk te verleggen. Die oplossing is ook volgens de eigenaar van het park de beste optie. "Wij zijn daar volledig mee akkoord. Maar de buurtbewoners zien dat niet zitten. Dat begrijp ik niet. Zelfs als we voor het verleggen van de weg een stukje grond moeten afstaan, zijn we bereid dat te doen", aldus Spaas.