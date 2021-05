BEKIJK: Amateurbeelden tonen bruut politiegeweld tijdens betogingen in Colombia, protest tegen regering blijft duren

De betogingen in verschillende steden in Colombia gingen gisteren de tweede week in. Sinds 28 april komen duizenden Colombianen op straat om te protesteren tegen een belastinghervorming die de regering van de rechtse president Iván Duque wilde doorvoeren.

De president stuurde de politie (en in sommige gevallen het leger) op de betogers af. En die hield zich niet in. Agenten vuurden onder meer traangas en rubberkogels af, maar deinsden er ook niet voor terug om betogers hardhandig in elkaar te slaan en te schoppen. Vooral in de stad Cali gebruikte de politie afgelopen weekend grof geweld.

Beelden daarvan worden volgens sommige Colombianen al dagenlang gecensureerd door de Colombiaanse overheid. Via sociale media proberen betogers zoveel mogelijk beelden te delen van het politie-optreden en de gevolgen ervan, onder meer via de hashtag #ColombiaSOS. Ook onze redactie kreeg amateurbeelden van Colombianen in handen, onder meer uit Medellín en de wat zuidelijkere stad Armenia.