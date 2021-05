Door computerfout te veel coronaprik-uitnodigingen verstuurd in Aalter

Twee weken voordat je verwacht wordt in een vaccinatiecentrum krijg je een papieren brief in de bus. Dat is de officiële uitnodiging. Naast die brief kan je ook een e-mail en een sms krijgen met dezelfde boodschap. Maar het is met de papieren brief dat je effectief naar het vaccinatiecentrum kan gaan. Alle precieze uitleg over de brief en de eventuele mail kan je nalezen in het artikel links van deze paragraaf.