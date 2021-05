40 organisaties uit cultuursector stappen naar rechtbank tegen coronabeleid: "Staan met rug tegen de muur"

De 40 eisers hebben een kortgeding aangespannen tegen de Belgische staat in de hoop snel hun sector opnieuw te kunnen herstarten. Ze hadden het naar eigen zeggen liever anders gezien, maar werden "met hun rug tegen de muur gezet". "We hebben een aantal maanden geprobeerd om tot een oplossing te komen samen met de sector en de beleidsmakers, maar dat lijkt niet te lukken", aldus Le Compte. "Het is genoeg geweest."