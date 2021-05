Dj's Dimitri Vegas en Like Mike worden WWF-ambassadeurs: "We pakken niet voor elke show een privéjet"

De broers reizen als dj’s in normale tijde de wereld rond, dragen ze dan niet bij aan vervuiling en klimaatverandering? "De laatste twee jaar hebben al goed ons best gedaan", zegt Dimitri Vegas lachend. Door corona hebben ze uiteraard niet zoveel gereisd. "We pakken niet voor elke show een privéjet", zegt hij voort. "Als dat gebeurde was dat effectief om die shows te kunnen halen. We gaan er bewust mee om en gaan dat in de toekomst nog veel meer doen."