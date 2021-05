Er komen snelheidsborden voor boten langs de Leie: "Om de oevers te beschermen"

Niet alleen op de weg, maar ook op het water gelden er dus maximumsnelheden. Vóór het Astene Sas in Deinze bedraagt dat 7 kilometer per uur, en voorbij het sas is dat 8 kilometer per uur. “Daar zijn ook officiële verkeersborden voor gezet door de Vlaamse Waterweg”, zegt Ledoux, “maar wij waarschuwen vooral om te varen zonder golfslag, zodat de oevers niet verder afkalven.”

Volgens Ledoux is er ook een tweede reden waarom traag varen aan te raden is. “Door te snel te varen kan er schade komen aan kleinere bootjes en sloepjes die aangemeerd zijn aan de aanlegsteigers. Die slaan daar dan tegen. Er zijn zelfs al gevallen geweest van rompen van kleine bootjes die daardoor gebarsten zijn.”