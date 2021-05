Europese multinationals zetten druk op Brazilië om ontbossingswet

De brief is gestuurd in reactie op een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om van illegaal ontboste gebieden legale landbouwgrond te maken. "De laatste jaren hebben wij veel bosbranden en een hoge mate van ontbossing gezien in Brazilië", zo schrijven de bedrijven. Tegelijkertijd zou Brazilië te weinig doen om deze problemen te verminderen.

De ondertekenaars benadrukken dat zij de Amazone als vitaal onderdeel van de planeet zien. Sterke wetgeving en controle in Brazilië zou volgens de bedrijven hun vertrouwen sterken dat zij samenwerken met een land dat dezelfde normen en waarden heeft als zij. De multinationals schrijven graag te willen samenwerken met Braziliaanse partners, maar dat zij deze samenwerking gaan heroverwegen als het land niet genoeg wil doen om belangrijke ecosystemen te beschermen.



Onder de huidige Braziliaanse president, Jair Bolsonaro, zijn ontbossing en bosbranden in het Amazonegebied toegenomen. Tussen augustus 2019 en juli 2020 is ontbossing met 9,5 procent toegenomen ten opzichte van de 12 maanden ervoor, zo blijkt uit satellietgegevens. Bolsonaro beloofde in april aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden dat de illegale ontbossing in het Amazonegebied beëindigd moet zijn in 2030.