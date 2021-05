Feestend protesteren is geen lockdownfeest

Op weg van mijn woning naar het gemeentecentrum kom ik verschillende ‘verboden te skaten’-bordjes tegen. Als volwassenen merken we zulke bordjes vaak niet eens op. Verboden te skaten, rondhangen, of alcohol drinken: ze gaan niet ons maar de jongeren aan.

Instinctief begrijpen we hun achterliggende logica. Trappen zijn geen zitplaatsen want geven toegang tot openbare gebouwen, oprijhellingen zijn geen ontmoetingsplaatsen voor een vriendengroepje maar zijn er voor rolstoelgebruikers en wandelwagens, marktpleinen zijn geen speelplaatsen.

Het feit dat we die beperkingen nauwelijks tot niet registreren, zegt veel over hoe volwassenen kijken naar openbare ruimte. Eigenlijk beschouwen we heel wat publieke plaatsen paradoxaal als ‘privaat’ – bekleed met een specifiek doel, toegeëigend door een vooraf bepaald idee over wat er (niet) mag gebeuren.

De straat, bijvoorbeeld, is geen plaats om (lang) stil te staan en flaneren doen we al lang niet meer. De straat is de eerste lijn naar het werk. Volwassenen gebruiken de openbare ruimte vooral om vlot van locatie A naar B te reizen.