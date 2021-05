Gerecht voert huiszoekingen uit in onderzoek rond Let's Go Urban

Het onderzoek moet uitmaken of er sprake is van feiten als valsheid in geschrifte, het bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, valsheid in informatica en externe en interne hacking. El Kaouakibi heeft mogelijk overheidssubsidies aan haar dansproject Let's Go Urban afgeleid naar privévennootschappen van haar.