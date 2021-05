Groothandels van horecaproducten hebben het druk:  "De frigo's van onze klanten zijn leeg"

Zaterdag heropenen de terrassen. De horeca is blij met de heropstart en stoomt zich klaar om de klanten zo goed mogelijk te ontvangen. Bij de groothandels die de horecaproducten leveren, is het dan ook opvallen druk. "Aan de bestellingen te zien, is er een grote voorkeur voor de snelle bereidingen, zodat er weer een goede cent verdiend kan worden", vertelt Kurt Neyrynck, regiomanager van Silgro ISPC.