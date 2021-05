Grootste marktplein van Vlaams-Brabant heeft maar weinig plaats voor terrassen

De heraanleg van de Grote Markt in Tienen was gepland en is al een tijdje aan de gang. Het gaat om één van de grootste pleinen van Vlaams-Brabant en zelfs van Vlaanderen. Net nu de horeca weer open mag, enkel buiten en op terras is dit een gemiste kans voor een aantal zaken aan de Grote Markt. Toch houden ze de moed er in, en sommige zaken kunnen al een terras zetten. Elke dag wordt het plein ook wat mooier en de kasseileggers doen hard hun best.