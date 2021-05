Het loonakkoord ligt er, maar dat leidt meteen al tot nieuwe politieke spanning

Wie dacht dat het verhaal voorbij is na de nachtelijke onderhandeling over het loonakkoord, vergist zich. Het politieke spel gaat gewoon verder. Er is dan wel een akkoord over de loonnorm - een verhoging van 0,4 procent bovenop de index, plus mogelijk een premie tot 500 euro netto - de discussie daarover blijft, en tegelijkertijd komt daar het debat over het minimumloon bij.