Horeca leidt nieuw personeel op met oog op opening terrassen: "We leren hen koffie zetten met vervallen bonen"

"Veel van onze studenten en vaste werknemers zijn gestopt", zegt Dennis Bertels, één van de uitbaters van café Bar Salon. "Het afgelopen jaar was de horeca dan ook een heel onzekere sector en mensen hebben wel geld nodig. Zo'n 7 mensen zijn vertrokken om ander werk te zoeken met meer zekerheid, dus we moeten er ook zo'n 7 nieuwe aannemen en opleiden."

Er werd onder meer uitgelegd hoe de tapkraan werkt, hoe verschillende koffies moeten gezet worden en hoe verschillende cocktails moeten gemaakt worden. Toch zal er ook nog moeten geoefend worden, wanneer het café weer open is: "We mogen nog geen nieuwe vaten aansluiten, die moeten verzegeld zijn. Nu staat er dus water op de tap. We kunnen ze dus wel de techniek al leren, maar nog niet met bier. Om koffie te leren zetten, gebruiken we nu vervallen bonen, omdat we nog geen nieuwe hebben. Dat is wel lastig omdat je niet kan proeven of zien of het goed is."