Plexischermen tussen tafels in plaats van 1,5 meter afstand? 48 uur voor heropening terrassen onduidelijk of het mag

"48 uur voor de opening weten we nog niets", zegt Kevin Van der Auwera, voorzitter van Horeca Leuven, aan VRT NWS. "Als we geen plexischermen kunnen zetten, kunnen we minder klanten zetten en moeten we ook minder personeel hebben. Die zaken moeten we nu toch echt wel weten. Dit is een echte schande. Ondertussen hebben we al overlegd de met de stad en de politie, maar iedereen is aan het wachten op de beslissingen. We weten het gewoon niet."