Huis van schepen Zedelgem onbewoonbaar na blikseminslag

De woning van de Zedelgemse schepen van Sociale Zaken Ellen Goes is gisterenavond tijdelijk onbewoonbaar verklaard na een zware blikseminslag. De impact was zo groot dat er stukken afbraken van de gevel. Er brak ook brand uit aan het dak.

Gelukkig vielen er geen gewonden. De schepen was in het woonzorgcentrum Klaverveld aan het vergaderen met burgemeester Annick Vermeulen onder meer. “Ellen kreeg plots telefoon dat er brand was uitgebroken in haar huis", vertelt de burgemeester. "En ook ik werd door de brandweer gebeld. Het is een vergadering die we nooit meer zullen vergeten.”