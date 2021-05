Vliegtuigspotters op post in Oostende voor uitzonderlijk Indisch vrachtvliegtuig: "Ze halen zuurstoftanks op voor corona"

De zuurstoftanks werden met behulp van een kraan in het vliegtuig geladen, waarna het toestel binnen de 3 uur opnieuw kon vertrekken naar India. CEO Luchthaven Oostende-Brugge Eric Dumas: "We zijn trots dat we op deze manier een rol kunnen spelen in de strijd tegen het virus. De zuurstoftanks en geneesmiddelen moeten zo snel mogelijk in India geraken. Onze luchthaven biedt de perfecte oplossing. We zijn zeer flexibel, 24/7 operationeel en we werken niet met tijdslots waardoor toestellen meteen kunnen vertrekken als die klaar zijn."