IN KAART: Hoe streng zijn onze coronamaatregelen in vergelijking met rest van Europa?

Ook die vraag kan je op twee manieren beantwoorden. Als je enkel kijkt naar de laagste pieken, dan zijn Finland, Letland en Zweden de landen met de laagste pieken op de striktheidsindex. Dat betekent dat de strengste coronamaatregelen van deze landen tot de laagste van Europa behoren.

Maar als je de volledige periode van de pandemie in rekening brengt, dan blijken Estland, Finland en Kroatië de landen met de soepelste coronamaatregelen. Dat laatste is verrassend. Want onder EU-landen was Kroatië ook het land met de hoogste piek op de striktheidsindex. Maar die strenge maatregelen waren van relatief korte duur. Daarna werden de maatregelen sterk versoepeld. Zo kwam Kroatië toch bij die landen met de minst strenge coronamaatregelen terecht.

Dat landen zoals Finland, Letland en Zweden minder strenge maatregelen namen dan andere EU-landen is begrijpelijk, volgens viroloog Marc Van Ranst. "Dat zijn landen die halve eilanden zijn en relatief dun bevolkt waardoor ze zich konden permitteren om door te komen met minder strenge maatregelen."