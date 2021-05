Lokeren heeft laatste percelen van nieuw industriepark verkocht: "Verkoop brengt 72 miljoen euro op"

Alle stukken grond van het nieuwe industriepark E17/4 in Lokeren zijn verkocht. Dat is goed voor een 37-tal bedrijven. De stad heeft het industriepark volledig in eigen beheer ontwikkeld. "Als stadsbestuur hebben we er expliciet voor gekozen om alles in eigen handen te houden", zegt Stefan Walgraeve, schepen van Industriële Ontwikkeling (Open VLD).