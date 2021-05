Liveblog: Meer dan 1 miljoen bevestigde besmettingen in ons land, alle coronacijfers dalen

De nieuwe coronacijfers uit India tonen helaas opnieuw records. De voorbije 24 uur zijn 3.980 mensen overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting, dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. In totaal zijn volgens officiële cijfers van het ministerie van Volksgezondheid meer dan 230.000 mensen overleden. Daarmee staat India in absolute cijfers wereldwijd op de vierde plaats, na de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico.

Ook het dagelijkse aantal nieuwe bevestigde besmettingen bereikt een record. Er zijn 412.262 besmettingen bevestigd. Dat is niet alleen in India, maar wereldwijd het hoogste aantal besmettingen ooit dat in één dag geregistreerd is sinds het begin van de pandemie. Het aantal vastgestelde besmettingen in India bedraagt nu meer dan 21 miljoen. In absolute cijgers is India daarmee het land met de meeste besmettingen na de Verenigde Staten.