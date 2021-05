"Methaanuitstoot simpel en goedkoop terug te dringen"

In een reactie op het rapport wijst ook Greenpeace op het belang van het terugdringen van de methaanuitstoot om de klimaatcrisis te beperken. "Door de snelle groei van de industriële landbouw die de overconsumptie van vlees en zuivelproducten aanzwengelt, is de landbouw nu al verantwoordelijk voor 40 procent van de wereldwijde uitstoot van methaan", luidt het.

Volgens Matteo De Vos, expert Landbouw bij Greenpeace België, zien we ook in ons land de laatste jaren meer en meer megastallen. "Door de groei in het aantal melkkoeien is er een stijging in methaanuitstoot. Vlaanderen heeft na Malta de hoogste veeconcentratie van Europa, en een groot deel van onze vlees- en zuivelproductie is bestemd voor export."

Greenpeace België vraagt daarom dat de regering dringend maatregelen neemt om de veestapel te verkleinen en de landbouw klimaatvriendelijker te maken. "Veefabrieken horen niet thuis in ons land. Een verbod op nieuwe en verdere uitbreidingen van industriële veebedrijven is onvermijdelijk om stijgende broeikasgasemissies maar ook de huidige stikstofcrisis aan te pakken. De nodige transitie naar meer ecologische landbouw moet altijd hand in hand gaan met financiële en compensaties voor onze boerinnen", besluit De Vos.