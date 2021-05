Scherpenheuvel-Zichem zet in op mobiele camera's en mondmaskerplicht tijdens drukte

Afgelopen weekend startte het nieuwe bedevaartseizoen. Nu de horecaterrassen vanaf dit weekend ook heropenen, verwachten ze extra bezoekers en toeristen in Scherpenheuvel-Zichem. "In de straten rond de basiliek zal je daarom een mondmasker moeten dragen. Als veel mensen tegelijkertijd toekomen, zullen ze niet altijd de nodige afstand kunnen bewaren. Daarom voeren we die mondmaskerplicht in", vertelt burgemeester Manu Claes (CD&V).

Ook zullen er een aantal mobiele camera's worden gebruikt om de toestroom van mensen te controleren. "Op die manier kunnen we een extra oogje in het zeil houden en eventueel ingrijpen wanneer het te druk zou worden." Het centrum van de stad is op zon- en feestdagen verkeersvrij. De burgemeester denkt eraan om dat ook naar zaterdagen uit te breiden. "Dat is een optie, want het kan ook op zaterdag erg druk zijn in combinatie met de markt. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. We moeten eerst alles nog eens goed bespreken met onze horeca-uitbaters", aldus Claes.