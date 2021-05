Nazareth verwijst met affiches in dialect naar heropening terrassen: "Meen andn jukn noar twirk"

"Meen andn jukn noar twirk" is één van de slogans die op de affiches te lezen zijn. "Het is niet altijd goed leesbaar, maar als je het hoort, weet je doorgaans wel waarover het gaat”, zegt Claeys. "Het betekent dat je staat te popelen om aan de slag te gaan. Dat is heel toepasselijk nu de horecazaken hun terrassen eindelijk terug mogen openen. Zij staan al lang te popelen."

De affiches hangen uit sinds gisteren, dus veel reactie heeft het initiatief nog niet gehad, "maar we hopen hiermee vooral een positieve boodschap uit te brengen, want het zijn allemaal teksten waarmee we de mensen wat meer "courage" willen geven in deze tijden", legt de burgemeester uit.