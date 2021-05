"Betaal jij belastingen voor deze zender?": Nederlandse radiozender zendt uit protest MNM uit na telefoon van Belg

MNM was gisteren een halfuur lang te horen als grap op de Nederlandse radiozender 3FM nadat een Belgische fan had gebeld om te zeggen dat hij een tevreden luisteraar was. De Nederlandse radio-dj Timur Perlin moest namelijk niks weten van een Belgische fan. "Betaal jij belastingen voor deze zender? Ik wil geen freeloaders in mijn uitzending," reageerde Timur, waarop hij besloot het signaal van de Belgische radio uit te zenden.