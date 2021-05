Oegandese LRA-commandant en voormalige kindsoldaat Dominic Ongwen krijgt 25 jaar cel

Ongwen, 45 intussen, stond terecht voor onder meer moord, verkrachting en foltering in het noorden van Oeganda en in buurlanden, van 2002 tot 2004. Er waren in totaal 70 aanklachten. In 61 gevallen werd hij schuldig verklaard. Hij riskeerde levenslang, maar is uiteindelijk veroordeeld tot 25 jaar cel.