Ook AA Gent komt met eigen Monopoly-versie: "Supporters mogen zelf de spelers kiezen"

Voetbalploeg KAA Gent heeft in de Ghelamco Arena een eigen versie van het gezelschapsspel Monopoly voorgesteld. Daarmee treedt het in de voetsporen van de stad Gent, maar ook van andere voetbalploegen zoals Club Brugge en de Rode Duivels. "De typische huisjes hebben we veranderd in tribunes en stadions", zegt mede-ontwikkelaar Maxim Daveloose.