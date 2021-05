Opnieuw enkele scholen gesloten door corona: in Boechout en Berchem

Ook het Hinkelpad in Berchem is getroffen door corona. Daar zitten twee klassen van het vierde en het vijfde leerjaar al in quarantaine, omdat er 14 besmettingen waren. Ook twee leerkrachten hebben positief getest en daarom hebben het CLB en de medische experten beslist dat alle andere kinderen van de lagere school getest worden, vertelt algemeen directeur Jan Cox op Radio 2 Antwerpen. "Er komt vanmiddag een testbus naar de school. Alle 400 kinderen van de lagere school zullen vandaag getest worden. Als ze negatief zijn, dan kunnen ze vrijdag gewoon naar school. Woensdagnamiddag hebben de leerkrachten in het testcentrum Spoor Oost een test afgelegd en die waren allemaal negatief."