Truiense oppositie vraagt onderzoek na te vroeg vaccin burgemeester: "Systeem van vaccin-cliëntelisme"

De Truiense oppositiepartijen willen een onderzoek naar "het reilen en zeilen in het vaccinatiecentrum", zegt Stas in "De ochtend" op Radio 1. "De vraag of de burgemeester al gevaccineerd is, werd natuurlijk al opgelost, maar de vraag blijft: is dit een deel van het systeem of is het een unicum? Onze gegevens suggereren dat er een soort systeem van vaccin-cliëntelisme is ontstaan."

Beluister hier het gesprek met Gert Stas in "De ochtend" op Radio 1: