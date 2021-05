OPROEP: Stel jouw vragen over de heropening van de terrassen aan horeca-topman Matthias De Caluwe

8 mei staat in heel wat agenda's aangekruist als de dag waarop de horeca eindelijk weer de deuren opent. Maar met hoeveel mag je nu aan een tafeltje zitten? Heropenen alle zaken? En kunnen uitbaters nog op premies rekenen? Horeca-topman Matthias De Caluwe vertelt er vrijdagmiddag alles over in onze webstudio. Heb jij nog vragen voor hem? Bezorg ze ons via onderstaand formulier en we proberen ze morgen te beantwoorden.