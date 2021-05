Net voor opening én moederdag corona krijgen: restaurant Kok sur Mer in De Haan is dé pechvogel

Je kan als restauranthouder moeilijk een slechter moment bedenken om corona te krijgen: na maanden wachten én met moederdag in het vooruitzicht. Toch overkomt het chef-kok Jean-Philippe Furnémont van Kok Sur Mer in Vlissegem. "Ik had er zo naar uitgekeken om te mogen openen. Ik heb meer dan 100 afhaalgerechten die besteld waren voor moederdag en ook meer dan 70 couverts voor zaterdag en zondag. Dus ja, het is pech. Gelukkig heb ik goeie leveranciers en dankzij hen heb ik alles kunnen verplaatsen. Zij hebben mijn marchandise kunnen verdelen naar andere restaurants."