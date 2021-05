Opvallende daling bij de jaarlijkse fietstelling in Gent: "38 procent minder fietsers geteld dan in 2019"

Uit de jaarlijkse fietstelling van het Gents Milieufront blijkt dat opvallend minder mensen 's morgens met de fiets naar het centrum van Gent komen. Sinds de eerste telling in 2014 is het aantal fietsers dat de binnenstad inrijdt jaar na jaar gestegen. Vorig jaar was er geen telling door corona en bij de telling van dit jaar is er dus een plotse daling van 38 procent. Bijzonder is wel dat het aantal bakfietsen blijft toenemen, ruim 41 procent meer dan in 2019.