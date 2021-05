Reacties op het loonakkoord: van "billijk" tot "een gemiste kans"

Het dossier was op het bord van de regering beland nadat de sociale partners er niet uit raakten. Nu het resultaat er ligt, zijn de reacties bij vakbonden en werkgever eerder verdeeld.



Danny Van Assche, topman van middenstandsorganisatie Unizo, zegt vooral "opgelucht" te zijn dat er een akkoord is. "Als we niet boven de norm van 0,4 procent gaan, dan beschermen we onze concurrentiekracht. Dat is belangrijk voor bedrijven, en ook voor de werkgelegenheid."

Volgens Van Assche is die 500 euro netto - met nog een werkgeversbijdrage daar bovenop, zodat de premie meetelt voor de pensioenopbouw - wel een "fors bedrag". Maar niet iedereen gaat die krijgen, en het zal ook niet altijd 500 euro zijn.



Van Assche: "Dat kan op bedrijfsniveau bekeken worden. Het kan gemoduleerd worden, alnaargelang van wat wel en niet kan voor de bedrijven. Heel veel bedrijven zijn daar niet toe in staat: negentig procent van de bedrijven heeft het vorig jaar slecht gedaan." Volgens Van Assche mag geen enkel bedrijf gedwongen worden om te doen wat het niet kan.