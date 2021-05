44 procent van bevolking in Knokke al gevaccineerd: hoogste cijfer in Vlaanderen

44 procent van de inwoners van Knokke-Heist is al een eerste keer gevaccineerd. Dat is nog meer dan in Koksijde, waar 42 procent van de inwoners zijn eerste prik al kreeg. Die goede resultaten vallen grotendeels te verklaren door het aantal 65-plussers in de kustgemeenten. Dat ligt -ook elders aan de kust- hoger dan in het binnenland. Veel mensen kiezen ervoor om na hun pensioen naar zee te verhuizen. Maar er is meer aan de hand, volgens burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen). “We hebben een klein vaccinatiecentrum en de organisatie verloopt uitstekend. Mensen die gevaccineerd worden, vertellen dan op straat hoe vlot alles verloopt. Die mond-aan-mondreclame trekt de laatste twijfelaars over de streep. En ook dat doet onze vaccinatiegraad duidelijk goed.” Mogelijk wonen er in Knokke-Heist ook meer risicopatiënten en hulpverleners, omdat er een ziekenhuis is. Ook die groepen kwamen eerder in aanmerking voor een prik.