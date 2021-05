Reservelijsten vaccinatiecentrum Sint-Truiden werden tot eind maart opgesteld door stadspersoneel

Als bij de opening van het centrum duidelijk werd dat er heel wat mensen niet kwamen opdagen, dan werden de reservelijsten aangesproken. Luc De Block: “Wij zijn zelf niet van Sint-Truiden, de centrummanager van dat moment kwam zelfs van Herentals. Dus we hebben geen netwerk in Sint-Truiden of omgeving. We gaven de werknemers van de stad en van de eerstelijnszone de opdracht om hun netwerk aan te spreken om zo vlug mogelijk die slots ingevuld te krijgen.” Normaal gezien moesten dan de prioritaire groepen eerst gecontacteerd worden zoals risicopatiënten, maar ook politie- en brandweermensen.