Rwandese propaganda belandt bij Belgische Twittergebruikers: hoe kan dat, en waarom net in ons land? Deze maand in Vranckx & Byloo

Diezelfde Rusesabagina landde in augustus met een privévliegtuig in Rwanda, terwijl hij zelf dacht op weg te zijn naar Burundi. Een plan van de Rwandese geheime diensten, zo bleek. Rusesabagina werd op de landingsbaan in de boeien geslagen. Terwijl de wereld zich afvroeg of de man ontvoerd was door de Rwandese overheid, publiceerde RwandaFacts een factcheck over de zaak. Nee, Rusesabagina is niet ontvoerd, besluit die, want “hij stapte uit vrije wil uit het vliegtuig”. Of nog: Rusesabagina “reisde uit vrije wil naar Kigali, hoewel het misschien zijn bedoeling niet was”.