In Lebbeke brengen scherven geluk: "Zo'n ring vinden in een glasbol is niet gemakkelijk"

Alain rijdt al 8 jaar rond voor Verko om glasbollen te legen, maar een zoektocht naar een trouwring had hij nog niet meegemaakt. "Deze ochtend om 7 uur begon ik met zoeken. Eerst rond de glasbol, maar het was snel duidelijk dat de ring in de bol zat", legt Alain uit. Dan heeft hij ook de bol afgesloten, zodat er niets meer bij werd gegooid. "Alles wat in de glasbol zat, heb ik op de grond gelegd."

Met handschoenen aan en een schop in de hand begon Alain de ring voorzichting te zoeken."Na een halfuurtje heb ik de trouwring gevonden. We hebben alles dan ook terug moeten opkuisen achteraf, maar het voornaamste is dat de eigenaar zijn trouwring terug heeft", zegt Alain.