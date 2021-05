Schietpartij in favela in Braziliaanse metropool Rio de Janeiro: minstens 25 doden

De politieoperatie kwam er naar verluidt nadat de politie meldingen had gekregen over drugshandelaren die voor hun bende kinderen rekruteerden.



De favela Jacarezinho wordt beschouwd als uitvalsbasis van de Comando Vermelho, de grootste drugsbende van Rio. Volgens het digitale platform Fogo Cruzado, dat de geweldadigheden in Rio de Janeiro registreert, vielen er sinds het begin van de tellingen in 2016 nooit zoveel slachtoffers bij een politieactie.



De operatie vond plaats ondanks een uitspraak van het Hooggerechtshof. Het hof heeft de politie verboden om tijdens de coronapandemie invallen te doen in verarmde Braziliaanse favela's, behalve in "absoluut uitzonderlijke omstandigheden".