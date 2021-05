Schoten wil personeel recyclagepark beter beschermen met camera's

In het recyclagepark van Schoten komt het al eens tot discussies met bezoekers. Dat gebeurt onder meer wanneer die afval in de verkeerde containers gooien en het personeel hen daarop aanspreekt. Daarom besloot het gemeentebestuur om camera's te plaatsen.

"Als iemand de regels niet volgt, was het tot nu toe woord tegen woord. Het was moeilijk om bepaalde zaken te bewijzen", zegt schepen voor Afvalbeleid Walter Brat (N-VA). "Met beelden hebben we toch al iets meer bewijzen, als er zich een incident voordoet, om iemand te vervolgen via een GAS-procedure."

Maar oppositiepartijen Groen en CD&V zijn het niet eens met deze beslissing en maken zich zorgen over de privacy van het personeel.