Sneeuwwitje en de controversiële kus: slachtoffer van #MeToo of onschuldig sprookje? 

"Woke is een term die uit de VS komt en wordt vooral geassocieerd met de MeToo- en Black Lives Matter-beweging", zegt communicatiewetenschapper Anke Lion. "Het komt eigenlijk van to wake up en staat voor bewust zijn over de ongelijkheden in onze maatschappij." Volgens Lion heeft de term ook een negatieve connotatie. "Het wordt geassocieerd met het opgeheven vingertje, als een soort morele censuur of politieke correctheid, waarbij de vrees is dat het een beperking vormt voor de vrije meningsuiting."

De rol van sociale media is heel groot bij zo'n gebeurtenissen. "Vandaag heeft iedreen een smartphone", zegt Lion. "Veel meer mensen hebben toegang tot de publieke sfeer en die is ook gedemocratiseerd. Mensen die gekwetst worden door bepaalde gebeurtenissen of uitspraken krijgen dus ook een stem, wat je op zich als een uitbreiding van de vrije meningsuiting kan beschouwen."