BEKIJK - Sperwer vliegt Nijlense gemeenteraad binnen: "Ik heb de roofvogel met mijn jas gevangen"

In Nijlen is er deze week tijdens de zitting van de gemeenteraad een sperwer binnengevlogen. "Omwille van de coronacrisis houden we onze gemeenteraad in de ruime refter van de school Githo. Daar zitten we met open deuren en plots vloog er een vogel binnen", vertelt Leo Verelst (Nieuw Nijlen) in "Start Je Dag". "Toen duidelijk werd dat het geen musje was maar een roofvogel, werd iedereen heel stil. De voorzitter schorste meteen de zitting." Lees verder onder de video.