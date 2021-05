Taxibedrijf uit Rollegem bij Kortrijk brengt zaterdag gratis klanten naar huis: "Ik sta op de markt bij de 3 cafés die open zijn"

Voor alle duidelijkheid, Mickel haalt geen klanten thuis op. Hij brengt ze enkel naar huis: "Mensen bellen mij nu al op om te vragen of ik hen wil ophalen in Harelbeke of Heule, maar dat is niet de bedoeling. Ik plaats mij op de markt van Rollegem. Klanten van de 3 cafés daar mogen mee." Het taxibedrijf van Mickel ligt zelf al een hele tijd stil. "In de zomer heb ik een 2-tal maanden gewerkt, toen haalde ik amper 20 procent van de normale omzet. Sinds oktober ben ik volledig dicht. Komende zaterdag doe ik vrijwilligerswerk. Doordat het gratis is en ik privé met mijn wagen mag rondrijden, kan ik dat aanbieden."