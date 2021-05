Theo Francken (N-VA) tijdelijk geweerd uit geheime Kamercommissie na "loslippige" tweet

Francken is het absoluut niet eens met die lezing van de feiten, laat hij donderdagavond weten. Je kan de waarheid niet harder geweld aandoen", klinkt het. "Ik heb in geen geval de geheimhouding van de commissie geschonden."

Volgens hem geldt de geheimhouding voor informatie rond bijvoorbeeld troepenbewegingen, om de Belgische militairen in het buitenland niet in gevaar te brengen. "Maar ik heb absoluut geen informatie gedeeld over een lopende missie in het buitenland. Ik zetel sinds 2010 in deze commissie, ik ben een defensieman, ik zet mijn hart en ziel in voor onze mannen en vrouwen van defensie. Ik zou er nooit aan denken om informatie te delen die hun operaties of leven in het gedrang zouden kunnen brengen." De informatie over de missie in Mali was volgens Francken "duidelijk niet geheim".

Bovendien zijn anonieme lekken uit geheime commissiezittingen "schering en inslag", zegt hij, terwijl dergelijke sanctie "nog nooit is toegepast". Het N-VA-Kamerlid heeft het over een "louter politieke beslissing van de meerderheid". "Elke reden is goed om mij te schaden."