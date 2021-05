Twee Antwerpse ziekenhuizen en een Brussels bundelen krachten in nieuw centrum voor gespecialiseerde kinderchirurgie

Baby's en kinderen opereren is een vak apart zegt dokter Paul Leyman (GZA en ZNA): "Een kind is geen minivolwassene: het heeft een heel andere lichaamsbouw en veel minder bloed. Een pasgeborene heeft bijvoorbeeld 23 centiliter bloed, de inhoud van een flesje frisdrank of een pintje. Bij operaties is het dus belangrijk dat je zo weinig mogelijk bloed verliest, want het kind heeft zijn bloed nodig om een goede bloeddruk te behouden en dat heb je dan weer nodig om te kunnen leven."