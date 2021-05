Tweede editie Kunst Spotters in Zonhoven: "Ik noem het altijd kunst met de kleine, maar ook met de grote K"

In Zonhoven is afgelopen weekend de tweede editie van Kunst Spotters van start gegaan. Vorig jaar tijdens de eerste lockdown was het al een groot succes. Veel expo's konden niet doorgaan en kunstenaars zochten een alternatief. Dit jaar doen er weer zo'n 71 Zonhovenaren mee. Tijdens een wandelroute kan je de kunstwerken ontdekken in voortuinen, garages of achter ramen.