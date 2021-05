VS dan toch voor tijdelijk vrijgeven patenten coronavaccins, "monumentaal moment in strijd tegen COVID-19"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie, is dan weer wel tevreden met de Amerikaanse steun. Hij heeft het over een "monumentaal moment in de strijd tegen COVID-19".

"De toezegging van Joe Biden om de opheffing van Intellectueel Eigendom-bescherming voor vaccins te steunen, is een krachtig voorbeeld van het leiderschap van de Verenigde Staten bij de aanpak van wereldwijde gezondheidsproblemen", voegde Ghebreyesus er aan toe.

"Dit zal toch wel iets veranderen", zegt ook David Criekemans, professor geopolitiek en internationale relaties aan de Universiteit Antwerpen, over de beslissing van de VS. "In de Verenigde Staten heb je toch verschillende grote farmaceutische bedrijven, zoals Johnson & Johnson." Criekemans merkt wel op dat de rijke landen ook zullen moeten investeren in andere landen om de productie van die vaccins daar mogelijk te maken. Bovendien zal niet elk vaccin even gemakkelijk na te maken zijn, verwacht hij.