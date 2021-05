Opmerkelijk zomerkamp in Wevelgem, jonge voetballers leren stiel van dj: "De jeugd heeft genoeg moeten missen" 

SV Wevelgem City werkt daarvoor samen met "We are music" uit Roeselare, een muziekagentschap voor elektronische muziek. Vincent Mispelaere: "Zij hebben enkele ervaren artiesten onder hun vleugels die maar al te graag hun kennis willen delen met de jeugd. Naast het technisch bedienen van een mengpaneel is er ook aandacht voor de samenstelling van een dj-set. We werken op verschillende locaties met een doorschuifsysteem. De jongeren combineren voetballen in de gezonde buitenlucht met het mixen op professionele installaties."

De voetbal- en dj-stage vindt plaats in Wevelgem op 23, 24 en 25 augustus.