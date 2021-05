Natuurpunt wil definitieve oplossing voor "stinkende en vervuilde" Vogelzangvijver in Melsbroek

Naast het vervuilde water dat via het wachtbekken van de luchthaven in de vijver zou belanden, is er nog een tweede probleem: een zuurstoftekort. "We krijgen hoe langer hoe vaker te kampen met droge periodes. Daardoor komt er weinig extra water in de Vogelzangvijver en bijgevolg dus ook minder zuurstof. De planten beginnen daardoor te ontbinden en te gisten en dat zorgt voor een verschrikkelijke stank die je kan vergelijken met die van rotte eieren", aldus Poesmans.

Ook de burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon (Klaver-N-VA), is de situatie grondig beu. “Er is bijna drie weken lang geen afvoer van regenwater geweest vanuit de luchthaven. We hadden met BAC (Brussels Airport Company) afgesproken dat zij het water zouden blijven bufferen en analyseren. In samenspraak met de Vlaamse Milieu Maatschappij en Inspectie hebben we beslist om vorige week woensdag opnieuw water van het opvangbekken op de luchthaven naar de Vogelzangvijver te laten vloeien. Op die manier kan er weer zuurstof in het wachtbekken komen." Intussen - een week later - ligt er nog steeds een schuimlaag op het water aan de toevoerbuis vanuit de luchthaven en blijft het water troebel.

Ryon wil een definitieve oplossing. “Daarom heb ik nu ook gevraagd om beluchters in de Vogelzangvijver te installeren zodat het tekort aan zuurstof ook kan worden opgevangen wanneer de toevoer is afgesloten", aldus de burgemeester.