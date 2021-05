BEKIJK: Krijg ik een premie? En kan ik zelf een hoger loon onderhandelen?  Jouw vragen over het loonakkoord beantwoord

Uiteindelijk was het de federale regering die de knoop doorhakte over het loonakkoord. Ze baseerden zich daarvoor op de loonwet van 1996. "De bedoeling daarvan is vooral om te voorkomen dat de loonkosten in ons land te veel stijgen in vergelijking met de buurlanden. We moeten zorgen dat we competitief blijven", verduidelijkt financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck.

Op basis van de loonwet werd berekend dat de lonen de komende 2 jaar mogen stijgen met maximaal 0,4% bovenop de index. Dat getal lag dus vast, maar de sociale partners - dat zijn de werkgeversorganisaties en de vakbonden - kunnen wel verder onderhandelen wat er eventueel buiten die 0,4% loonsopslag nog kan. Maar ook daar raakten de sociale partners het niet over eens. Financieel journalist Michaël Van Droogenbroeck legt in deze video uit waar het spaak liep en wat de oplossing van de regering is: