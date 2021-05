Waarom vindt Radio 2-luisteraar Gust nergens nog "selder in bokaal"?

Het begon allemaal in de zomer van 2020...

Gust doet zijn verhaal bij Sven Pichal: "Het begon eind vorige zomer, we hadden plots zin in balletjes in tomatensaus. In die saus die ik ook altijd stukjes voetselder uit bokaal, soms uit blik. Dus ik naar mijn lokale Spar maar ik zag dat het rek volledig leeg was. Iets dat in coronatijden wel kan gebeuren dus ik stelde me niet veel vragen."

Een week nadien gaat Gust opnieuw naar de Spar en nog altijd is het rek van de selder in bokaal leeg. Hij vraagt meer info aan de verantwoordelijke van de winkel maar die kan hem niet helpen, zegt Gust. "Het enige wat zei me kon vertellen was dat de selder in bokaal al een tijdje niet was binnengekomen."

"Ik ben nadien ook naar Delhaize, Colruyt en Carrefour geweest en ook daar was hij nergens te vinden. In geen enkele supermarkt kon ik een uitleg krijgen waarom de selder in bokaal plots niet meer in de rekken stond". Gust is zijn selder zelfs gaan zoeken tot in Frankrijk, net over de grens in de Auchan, maar ook daar waren de rekken leeg.

Gust heeft ook z'n licht eens opgestoken bij z'n schoonzoon die werkt in veiling Belorta, hij wist niks van een tekort aan selder en kon dus ook geen deftige uitleg geven.

Maar waarom is Gust nu zo hevig op zoek naar die selder in bokaal? "Pure nostalgie! Al heel ons leven eten we balletjes in tomatensaus met puree, en in die saus zitten altijd van die stukjes selder." Het in een gewoonte geworden en daarom dat Gust het product nu zo hard mist.

Hallo HAK!

Sven Pichal steekt z'n licht op bij Caroline De Bruycker, zij werkt voor Pietercil Delby's en zij verdelen het merk HAK in België. Zij zijn de bekendste producent van groenten in bokaal in ons land.

"Wij hebben inderdaad vele jaren selder in blik in ons gamma gehad maar zijn daar effectief mee gestopt in 2019. We bekijken voortdurend welke producten uit ons assortiment het goed en minder goed doen, op die manier kunnen we plaats maken voor nieuwe innovaties. Dit product werd door HAK enkel voor de Belgische markt gemaakt, het volume was klein en dalend en het was niet langer rendabel om het te produceren. Op dit moment geloven we meer in peulvruchten zoals kikkererwten en linzen".

Opvallend is dat Caroline niet schrikt van de vraag van Gust, want zelf krijgt het bedrijf ook heel veel vragen van consumenten binnen.

"Als we met een product stoppen krijgen we altijd wel vragen van consumenten, maar bij deze selder in bokaal is dat toch opvallend meer dan bij andere producten. Blijkbaar is dit toch een heel nostalgisch product voor veel consumenten en een echt gemis".

Comeback?

HAK heeft zeker oor naar de vele vragen en herbekijkt of het mogelijk is het product terug op de markt te brengen. "Momenteel bekijken we of we met een externe partij de oogst kunnen opschalen zodat we het product terug in ons assortiment kunnen steken. Want net omdat dit een product is waarnaar enkel vraag is op de Belgische markt is het niet rendabel dit alleen te doen. Uiteraard moet die externe partij dan ook aan de kwaliteitseisen van HAK voldoen."

Als HAK weer selder in bokaal op de markt zou brengen, zal Gust wel nog even geduld moeten hebben. "Als we er mee starten zal het pas zijn voor de oogst in het najaar, dus we zullen ten vroegste in 2022 het product terug op de markt kunnen brengen. En dan moeten ook de retailers het opnieuw in de rekken willen leggen, want ook voor hen was dit een klein product".

Supermarkten

De Inspecteur is met de vraag van Gust niet enkel naar HAK getrokken maar ook naar de supermarkten. Hebben zij echt geen eigen merk dat nog in de rekken ligt? Het antwoord: Nee.

Delhaize heeft zowel z'n eigen huismerk als HAK uit de rekken gehaald omdat er te weinig vraag was. Ook Colruyt, Aldi en Lidl zit selder niet (meer) in hun gamma. Het enige positieve signaal is te horen bij Carrefour. Daar zal de selder in bokaal vanaf deze zomer opnieuw te verkrijgen zijn. Potten van 800 gram, en de reden dat ze er een tijdje niet waren was blijkbaar een tegenvallende oogst vorig jaar.

Dus daar kan Gust vanaf deze zomer al terecht, vanaf volgende zomer vindt hij mogelijk ook weer de selder in bokaal van HAK in de rekken.